Supermercati Lidl, dipendenti in sciopero per retribuzioni e condizioni di lavoro

Sabato la protesta dei dipendenti dei supermercati Lidl, che puntano il dito contro retribuzioni ed orari, è arrivata anche in provincia di Latina: ci sono stati scioperi nei punti vendita di Fondi e Cisterna.

“Sciopero riuscito, altissime le percentuali”, esulta il sindacato Uiltucs. A Fondi e Cisterna, spiega il coordinamento provinciale, la risposta dei lavoratori allo sciopero ha determinato la chiusura dei punti vendita oggetto del sit-in, in terra pontina non gli unici chiusi dal primo pomeriggio per mancanza di presidio.





“Dopo questa prima risposta delle lavoratrici e dei lavoratori, il marchio Lidl deve risposte chiare ed immediate, non si può continuare con l’attenzione al solo profitto e meno ai lavoratori, i quali contribuiscono a quell’utile. Vogliamo che aumenti la paga dei lavoratori che contribuiscono ogni giorno a raggiungere quei profitti di Lidl”, dichiarano i rappresentanti Uiltucs Valeria Savarese e Alessandro Di Giulio.

“Nei negozi – aggiunge il segretario provinciale Uiltucs, Gianfranco Cartisano – si gestisce con organico insufficiente. Il tutto determina carico di lavoro estremo e turni flessibili esagerati che ricadono sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, tantissimi part time, molte madri lavoratrici. Valuteremo se necessario altre iniziative se non avviene un cambio di passo nei confronti dei lavoratori, i quali oggi hanno gridato rispetto rivendicando un contratto integrativo dignitoso nell’immediato”.

