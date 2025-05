Grande soddisfazione per l’Istituto Tecnico “Pacinotti” di Fondi, protagonista alla RoboCup 2025, prestigiosa competizione nazionale di robotica industriale organizzata da ABB e ospitata quest’anno a Bergamo. L’evento ha riunito studenti provenienti da numerosi istituti tecnici di tutta Italia, impegnati in sfide teoriche e pratiche sull’uso dei robot industriali, in un contesto di confronto internazionale che ha visto la partecipazione anche di scuole dalla Francia, Spagna e Cina.

Il team del Pacinotti ha dimostrato grande competenza e spirito di squadra, ottenendo un punteggio complessivo di 1191 punti, piazzandosi tra le prime posizioni della classifica finale, a breve distanza dal primo classificato che ha totalizzato 1322 punti. In questa competizione, oltre al completamento delle prove, erano previsti bonus legati alla rapidità e all’efficienza nell’esecuzione, rendendo il risultato ottenuto ancora più significativo.





Gli organizzatori hanno voluto esprimere un particolare apprezzamento per la squadra del Pacinotti, sottolineando la notevole crescita rispetto alla scorsa edizione. Il miglioramento delle performance ha evidenziato un percorso formativo solido, frutto di impegno costante, serietà e dedizione, che ha portato il team a distinguersi per maturità tecnica e capacità organizzativa.

I partecipanti si sono cimentati in una serie di attività ad alta complessità, tra cui:

esercizi pratici su RobotStudio , il software ufficiale ABB per la programmazione dei robot;

, il software ufficiale ABB per la programmazione dei robot; una prova operativa su robot industriale reale ;

; tre test teorici su istruzioni, funzioni e tipologie di dati.

Le sfide hanno evidenziato non solo le solide competenze tecniche degli studenti, ma anche la loro capacità di problem solving, lavoro di squadra e gestione del tempo.

Un ruolo chiave nel percorso di preparazione e nella crescita del team è stato svolto dal prof. Marco De Filippis, tutor interno che da oltre due anni segue con passione l’attività di robotica ABB all’interno dell’istituto. Fondamentale anche il contributo del prof. Gianni Di Manno, esperto in ambito informatico, che ha supportato il gruppo nell’ottimizzazione del codice, migliorandone efficienza e performance.

La partecipazione alla RoboCup rappresenta per il Pacinotti non solo un motivo di orgoglio, ma anche una conferma dell’impegno dell’istituto nella formazione tecnologica avanzata, in linea con le esigenze dell’industria 4.0 e del mercato del lavoro.

Complimenti a tutti i ragazzi per il brillante risultato e per la determinazione dimostrata: siete un esempio di eccellenza e innovazione!