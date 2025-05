Incidente mortale sulla Formia-Cassino, la vittima è Silvana Rocco

Ancora un incidente mortale, sulle strade della provincia di Latina. L’ultima vittima è la 65enne Silvana Rocco, residente insieme al marito a Formia, nella frazione di Penitro: è deceduta in uno terribile schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nel territorio di Spigno Saturnia.

Il sinistro risultatole fatale si è registrato lungo la statale 630 Formia-Cassino, dove si sono scontrate due Fiat Punto e un furgone per le consegne. La vittima si trovava al volante di una delle utilitarie, l’altra era guidata da una 76enne della zona, mentre il mezzo pesante – che a margine dell’impatto ha anche preso fuoco – da un 24enne di Frosinone. La 65enne è deceduta sul colpo, per i soccorritori non c’è stato nulla da fare, le altre due persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale Dono Svizzero, ma non sarebbero in gravi condizioni.





Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del dramma hanno operato gli agenti della polizia stradale di Formia, la guardia di finanza e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Castelforte.