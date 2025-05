In auto con armi e droga, pluripregiudicato arrestato dalla polizia

A Cisterna di Latina, la polizia ha arrestato un uomo trovato in possesso di armi e droga occultate all’interno di un borsone.

Durante i consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di zona lo hanno notato alla guida di un’autovettura e, riconoscendolo come soggetto pluripregiudicato già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di fermarlo per un controllo identificativo.





Durante queste fasi, il palpabile nervosismo dell’uomo ha insospettito gli operanti, che hanno deciso di approfondire il controllo verificando l’interno dell’abitacolo.

In un borsone stipato nel retro della vettura hanno quindi trovato una calibro 9 priva di matricola, marca Beretta completa di caricatore, vuoto al momento del controllo, una pistola semi-automatica priva di matricola, anche questa con caricatore inserito vuoto, e una rivoltella con calcio in legno con evidenti segni di usura.

Nella borsa era presente anche del munizionanamento, in particolare 129 cartucce calibro 7.65, 89 cartucce calibro 9×21 e 34 cartucce calibro 9×17.

Oltre alle armi l’uomo portava in auto anche droga, presumibilmente destinata allo spaccio, sono infatti stati trovati circa 21 grammi di pasta di cocaina, 4 bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento. L’arrestato aveva con sé anche denaro contante per un totale di circa 1300 euro, in banconote di piccolo taglio.

Sequestrato il materiale e la droga rinvenuti, l’uomo è stato portato presso gli uffici del Commissariato dove, a seguito delle procedure di rito è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.