Mal di schiena e dolori muscolari: cause, sintomi e rimedi

Tra i disturbi maggiori e comuni che colpiscono milioni di persone ogni giorno, spiccano il mal di schiena e i dolori muscolari. Tali problematiche possono essere momentanee, legate ad un particolare sforzo o croniche, tanto da influire sulla mobilità e il benessere quotidiano. È determinante saper riconoscere le cause, i sintomi e i rimedi per affrontare al meglio il dolore, evitando che peggiori. Vediamo insieme quello che c’è da sapere.

Cause del mal di schiena e dolori muscolari

Il mal di schiena può essere causato da diversi fattori, alcuni dei quali facilmente evitabili, mentre altri richiedono un intervento mirato.





Tra le cause di maggiore rilevanza troviamo la postura scorretta, che si verifica quando si passa troppo tempo seduti o in piedi in posizioni non ergonomiche. L’uso prolungato di computer, per esempio, può sollecitare la colonna vertebrale e i muscoli circostanti, portando a contratture e tensioni.

Il sollevamento errato dei pesi è un’altra delle incidenze comuni, poiché non piegare le ginocchia durante l’atto favorisce il sovraccarico, causando il dolore.

In alcuni casi, il mal di schiena può derivare da problemi articolari o ernie discali, che comprimono i nervi spinali provocando un disturbo acuto.

Rimedi naturali per il mal di schiena

Per alleviare il mal di schiena e i dolori muscolari, esistono diversi rimedi naturali efficaci in particolar modo nelle fasi iniziali o nei casi di fitte lievi. Vediamone insieme alcuni.

Massaggi e stretching

Il massaggio terapeutico può aiutare a sciogliere le contratture muscolari e favorire il rilassamento.

Impacchi caldi o freddi

Gli impacchi caldi sono particolarmente efficaci per rilassare i muscoli contratti e aumentare la circolazione sanguigna nella zona interessata. In alternativa, quello freddo può essere utile per ridurre l’infiammazione e il gonfiore nelle prime fasi del dolore.

Quando andare dal medico

Se il dolore persiste per più di una settimana, peggiora nel tempo o è accompagnato da sintomi gravi è importante consultare un medico.

Un fisioterapista può aiutare con un programma di riabilitazione personalizzato, mentre un ortopedico o un neurologo potrebbe essere necessario in caso di problematiche serie, tra cui le ernie discali o le compressioni nervose.

Quali sono i sintomi maggiori?

I sintomi possono variare a seconda del soggetto e alla causa. Il dolore, in generale, potrebbe localizzarsi nella parte bassa della schiena, irradiarsi lungo le gambe e colpire direttamente il sistema nervoso. Le fitte possono essere acute e lancinanti, oppure sorde e costanti in base alla gravità della situazione.

Altri sintomi comuni includono la rigidità muscolare, la difficoltà a piegarsi o a muoversi liberamente e il gonfiore nelle zone colpite. Nei casi gravi, l’indolenzimento può diventare intenso, tale da limitare la mobilità, rendendo difficile compiere le attività quotidiane più semplici, tra cui camminare o alzarsi da una sedia.

Se il mal di schiena è associato a febbre, perdita di peso o difficoltà respiratorie significa che ci sono dei segnali di condizioni quali infezioni o malattie, da verificare con il proprio medico di fiducia.