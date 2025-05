L’incontro sulla legalità con la giornalista sotto scorta Natale

Si è tenuto a Fondi, mercoledì mattina, un incontro sulla legalità che ha visto ospite dell’Istituto Pacinotti, la giornalista sotto scorta Marilena Natale.

L’evento, si è svolto, alla presenza di un folto numero di alunni accompagnati dai loro insegnanti, nell’auditorium Sergio Preti.





I ragazzi, hanno avuto modo di apprezzare la testimonianza di una donna e una giornalista forte e coraggiosa pronta a difendere la sua terra: l’Agro aversano, un tempo terra di lavoro, da almeno vent’anni terra di veleni.

Per anni, Marilena ne ha scritto, spiegando di come la criminalità organizzata autoctona, il clan dei casalesi, nel casertano ed in parte della provincia di Napoli ha fiutato ed intrapreso il business del riciclaggio criminale dei rifiuti, speciali e pericolosi.

Il fatto di aver raccontato e documentato la prassi sbrigativa dei clan, ovvero una enorme buca nel terreno colmata di rifiuti e ricoperta di terra.

Peccato che questo è come sotterrare una bomba ad orologeria: per quanto non esistano studi epidemiologici generali, negli ultimi vent’anni in Campania è scoppiata un’autentica emergenza sanitaria, con la crescita esponenziale di alcune malattie tumorali, falde idriche, produzioni agricole e zootecniche contaminate.

Marilena Natale, tra le altre cose al “Pacinotti” ormai è di casa. L’approccio anche quest’anno è stato immediato, e i ragazzi lo hanno apprezzato: “Sono Marilena Natale, faccio la giornalista per la mia terra, per la mia gente”. Da otto anni sotto scorta: “Stavo andando allo stadio per la partita del Napoli, quando mi hanno convocato alla Direzione Distrettuale Antimafia per dirmi che non sarei stata più sola. Ero nel mirino della famiglia Schiavone, mi davano la scorta. Volente o nolente. In pratica mi toglievano la libertà, condizionavano anche la mia professione. Chi parla con una giornalista che è costantemente seguita da due ‘sbirri’?! Poi, con il passare degli anni, la scorta è entrata nella mia vita, come se fossero famigliari. E non vorrei mai che facessero loro del male perché qualcuno vuole farmi pagare per quello che dico, scrivo e faccio”. Il messaggio di Marilena Natale ai ragazzi, che l’hanno seguita, molto coinvolti: “Rispettate le regole ragazzi, è importante. Meglio spettinati per il casco, che all’obitorio con la testa spaccata”.