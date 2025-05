Elezioni a Itri, domenica e lunedì seggi aperti: come si vota

A mezzanotte di venerdì scatta il silenzio elettorale che dura per tutta la giornata di sabato durante il quale si insediano i seggi, poi domenica urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, a seguire lo spoglio.

Come tradizione vuole, entro metà o tardo pomeriggio, Itri dovrebbe avere il nuovo sindaco e con esso la composizione del nuovo consiglio comunale.





In corsa ci sono Osvaldo Agresti, Andrea Di Biase, Antonio Fargiorgio e Antonio Gelfù.

Va ricordato che Itri, essendo un Comune con popolazione inferiore al 15 mila abitanti, elegge il proprio sindaco al primo turno. Chi ottiene più voti veste la fascia tricolore, non è previsto il ballottaggio.

COME SI VOTA

Ecco un fac simile di come si presenterà la scheda dinanzi agli elettori. Di seguito qualche piccolo consiglio per evitare di invalidare tutto o in parte il proprio voto.

L’elettore può esprimere il proprio consenso per il candidato sindaco barrando il simbolo della lista.

Oppure tracciando una “X” sul nome e cognome del candidato a primo cittadino. In tal caso, il voto andrà anche direttamente alla lista a lui collegata.

La normativa prevede anche che oltre al voto al candidato sindaco, si possano esprimere fino ad un massimo di due preferenze rispettando la parità di genere (quindi o uomo/donna o donna/uomo).

Non si possono barrare i simboli di due liste diverse, in tal caso il voto viene annullato.

Stessa cosa se si barra un simbolo e poi si fa la stessa cosa per il nome e il cognome di un candidato simbolo di un’altra lista.

Non è neppure possibile barrare un simbolo di una lista ed esprimere preferenze per i candidati al consiglio comunale di altre liste.