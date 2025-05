A Ponza gli studenti a lezione dalla Guardia Costiera

In vista dell’imminente inizio dell’estate, la Guardia Costiera di Ponza ha promosso l’evento “Splash…and safety”, una straordinaria iniziativa educativa rivolta ai piccoli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di Ponza.

Quasi 100 studenti hanno vissuto una giornata indimenticabile all’insegna della sicurezza in mare, della scoperta dell’ambiente marino e della collaborazione tra istituzioni e comunità locale.





La giornata si è aperta con un entusiasmante giro in barca lungo le coste dell’isola, a bordo delle unità messe a disposizione dalla Cooperativa Barcaioli Ponzesi, dall’associazione Ponzesi per Scelta e della motobarca “Il Fauno”, offrendo loro la possibilità di osservare da vicino le bellezze del mare e comprendere l’importanza di viverlo in modo consapevole e rispettoso.

Successivamente, presso la località Giancos, il personale della Guardia Costiera ha illustrato le principali norme di sicurezza balneare tra cui le bandiere di segnalazione (introdotte con la nuova ordinanza balneare 2025), i limiti delle acque sicure e riservate alla balneazione, il ruolo dei gavitelli e dei corridoi di lancio nonché i pericoli legati ai tuffi in zone non controllate o insidiose.

A seguire, un’entusiasmante esercitazione di recupero in mare di persona in difficoltà, con l’intervento di un soccorritore marittimo e dalla motovedetta di soccorso CP308, culminata con la simulazione di primo soccorso direttamente in spiaggia a cura del personale ARES118 (Direzione UUOC CORES Lazio SUD), protagonisti della seconda parte dell’evento. Al termine dell’esercitazione pratica, infatti, il personale sanitario ha appassionato i giovani studenti con una coinvolgente presentazione a tema “Salute, estate e balneazione” e best practices mediche di primo intervento.

A chiudere l’iniziativa, l’intervento del Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che ha rivolto un caloroso saluto agli studenti, agli organizzatori e a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di queste attività di formazione, fondamentali per una comunità che vive a stretto contatto con il mare.

La Guardia Costiera di Ponza ringrazia sentitamente l’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane”, ARES 118, le locali Autorità Militari, le associazioni e le realtà locali coinvolte, per aver reso possibile una giornata che ha saputo unire educazione, prevenzione e amore per il mare, offrendo ai giovani ponzesi strumenti utili per vivere l’estate in sicurezza e responsabilità.