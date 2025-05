Tentano di rubare attrezzi di lavoro in una falegnameria sequestrata

Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa, insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 cittadini di nazionalità romena, di età compresa tra i 20 e i 21 anni, tutti residenti a Latina. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri intervenuti in seguito a segnalazione al 112, sono intervenuti in via del Crocifisso, dove era stata segnalata la presenza di alcuni soggetti all’interno del mobilificio, sottoposto a sequestro preventivo a seguito dell’incendio avvenuto lo scorso mese di aprile.





I Carabinieri, giunti sul posto, riscontrata la presenza dei 3 indagati, hanno proceduto al loro arresto, poiché sorpresi a trafugare attrezzi da lavoro dal citato esercizio commerciale, che avevano già accantonato per poterla portare via.

Il materiale è stato recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari.

Gli indagati, espletate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza di Aprilia e Latina, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta, con rito direttissimo, nella mattinata di ieri, all’esito della quale, oltre alla convalida dell’arresto, l’Autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.