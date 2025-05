Spaccio di droga, gli interventi dei carabinieri in provincia

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Latina hanno arrestato, un ragazzo di 23 anni residente a Sabaudia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un ragazzo di 21 anni anch’esso residente a Sabaudia per lo stesso reato e per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale a Latina, hanno fermato gli indagati a bordo di un’autovettura di proprietà del 21enne.





Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei due ragazzi circa 402 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante le operazioni di perquisizione domiciliare a casa del 21enne, quest’ultimo tentava invano la fuga scavalcando una recinsione, ma veniva prontamente raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma iniziando una breve colluttazione che terminava con l’arresto dello stesso.

Il predetto materiale è stato sottoposto a sequestro e, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Gli arrestati sono stati tradotti ognuno presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa delle convalide degli arresti.

Un altro caso legato allo spaccio di sostanza stupefacente è stato registrato ad Aprilia, dove è stato denunciato dai carabinieri un uomo di 33 anni del posto già noto alle forze dell’ordine.

Nello specifico, i Carabinieri di Aprilia, durante un normale servizio di perlustrazione, fermavano l’indagato e nel corso della perquisizione personale che si estendeva anche presso il suo domicilio, rinvenivano nella disponibilità dell’uomo circa 149 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una pressa adibita al confezionamento dello stupefacente e la somma in denaro di 600 euro che si ritiene essere il provento dell’attività illecita.

Il predetto materiale è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.