Spaccio di droga, denunciato pregiudicato a Gaeta

Proseguono senza sosta i controlli antidroga da parte degli agenti del Commissariato di Gaeta che hanno consentito di denunciare all’Autorità giudiziaria un uomo, classe 1983, presunto responsabile dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti, sono stati impiegati in mirati controlli predisposti in una zona popolare della città ed in particolare nelle vicinanze dei giardini pubblici lì presenti, zona segnalata da alcuni cittadini come possibile piazza di spaccio.





Durante le attività infatti, i poliziotti hanno visto avvicinarsi in sella ad una bici un uomo, un soggetto già agli stessi noto come abituale assuntore di droga e proprio in considerazione di ciò lo hanno seguito per verificarne i movimenti.

L’uomo, dopo aver fatto una veloce telefonata, si è recato in una strada limitrofa, dove è stato immediatamente avvicinato da un secondo soggetto, anche questo già conosciuto dagli agenti in quanto pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, il quale dopo avergli consegnato una bustina, si è dileguato con velocità.

Con ausilio di altro personale l’assuntore è stato bloccato ed ha spontaneamente consegnato la bustina, presumibilmente appena acquistata dall’altro soggetto e contenente circa 5 grammi di cocaina.

Gli agenti quindi, alla luce degli indizi, della visione della scena e delle ultime chiamate effettuate dall’acquirente, sono risaliti all’identità del presunto spacciatore, che è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’acquirente invece, stante la destinazione della droga per l’uso personale, è stato segnalato all’Autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.