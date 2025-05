Si celebra a Fondi la Giornata della Legalità 2025

Ogni anno, il 23 Maggio, si celebra la “Giornata della Legalità”, volta alla commemorazione delle vittime di tutte le mafie e di coloro che hanno lottato per la legalità, a volte dando la vita. Obiettivo della Giornata è ricordare a tutti e a tutte che, per una società migliore, occorre combattere ogni giorno, in tutta Italia, contro la mafia.

Il Gruppo Locale di Fondi dell’Associazione Fare Verde ETS OdV in stretta collaborazione con il Presidio Libera Sud Pontino-don Cesare Boschin, Associazione antimafia “Antonino Caponnetto”, Il Quadrato Fondi – APS, Obiettivo Comune, Associazione Articolo Ventiquattro, Associazione Culturale Musicinecultura, Fotografichementi e il Magazzino, presenta una Giornata dedicata alla Legalità per il prossimo 23 Maggio 2025 nella nostra Città.

La Giornata della Legalità 2025, nel 33esimo anniversario della strage di Capaci, vuole essere molto più di un momento commemorativo, per questo l’evento di Fondi prevede interventi e attività che aiutino a sviluppare la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità. E per spiegare questi concetti ai giovani abbiamo coinvolto alcuni loro coetanei, che racconteranno la loro esperienza, come Giulia, laureanda in Giurisprudenza, che spiegherà il perché della sua scelta di studi.

Programma dell’iniziativa:

Ore 10.00-12.00 commemorazione in Via Alessandro Poerio, con testimonianze, interventi, letture, musica, con Scuole e Istituzioni, Forze dell’Ordine e Associazioni:

previsti, tra gli altri, gli interventi di:

Salvatore Minieri, giornalista e scrittore, noto per il suo impegno nel raccontare storie di criminalità organizzata, inchieste e tematiche sociali,

Cinzia Granata, figlia dell’imprenditore coraggio Raffaele Granata,

e le performance artistiche di:

Silvia Tagliavento, attrice e fondatrice di Fonderie delle Arti – Signor Keuner;

Laura Venditti, sassofonista;



Ore 15.30-18.30 giochi e laboratori al Parco Falcone in Via Casetta Ugo, con le Associazioni Ambientaliste.

“Siamo felici di poter contare sulla presenza di autorevoli ospiti, siamo convinti che ci sia estremamente bisogno di portare determinate riflessioni nell’opinione pubblica e favorire un dibattito su questi temi così importanti. La nostra è una Città molto sensibile alla Cultura della Legalità, ce lo dimostra il forte impegno di tante persone e Associazioni. Quella del 23 Maggio vuole essere una Giornata di riflessione, di presa di coscienza, di condivisione. Con le scuole in particolare, e con chi ogni giorno è in prima linea per garantire sicurezza a tutti noi. Avremo l’opportunità di ascoltare testimonianze forti e toccanti, per questo ci auguriamo che la Comunità risponda con una grande partecipazione” commenta Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.