Lavori edili senza autorizzazioni, nei guai una donna

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoverde hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 21 anni del luogo, già nota alle forze di polizia, per il reato di realizzazione di lavori edili in assenza delle previste autorizzazioni.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, riscontravano all’interno di un terreno recintato, la presenza di lavori edili finalizzati alla costruzione verosimilmente di un’abitazione e durante il sopralluogo i militari dell’Arma constatavano che erano già stati realizzati parti delle mura perimetrali.