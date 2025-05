Agente SIAE arrestato per corruzione

Fiamme Gialle di Terracina in azione nei giorni scorsi quando hanno fatto scattare l’arresto per un agente SIAE di 54 anni.

Secondo quanto emerso, l’uomo, che operava nella provincia pontina, soprattutto tra i territori di Sabaudia, Fondi, Priverno, San Felice Circeo e la stessa Terracina garantiva ai titolari delle attività del territorio la copertura o l’assolvimento del pagamento Società Italiana degli Autori ed Editori salvo non rilasciare in molti casi alcuna ricevuta.





I titolari delle attività commerciali e di ristorazione, pare che pagassero in denaro e con favori al 54 enne a volte consapevoli, altre volte ignari di quanto stesse accedendo. Per tale motivo, l’indagine che vede coinvolte 17 persone è ancora in corso. Mentre per il 54enne è scattata l’accusa di corruzione, induzione indebita e autoriciclaggio.