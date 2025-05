Tifosi del Latina non rispettano il Daspo, si aggrava la misura

Il Questore di Latina ha deciso di inasprire tre provvedimenti di DASPO già emessi nei confronti di alcuni tifosi del Latina Calcio, colpevoli di aver violato i divieti imposti. Questa decisione rientra nell’ambito delle attività volte a contrastare episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive e a garantire il rispetto delle misure per la sicurezza pubblica.

I tre tifosi, già sottoposti a DASPO e quindi obbligati a mantenersi lontani dallo stadio e dalle zone circostanti, erano anche tenuti a presentarsi presso la polizia giudiziaria prima delle partite del Latina Calcio. Tuttavia, prima dell’orario stabilito per la firma, sono stati trovati davanti a un bar vicino allo stadio, luogo abituale di ritrovo della tifoseria locale, dove sono rimasti per circa un’ora.





Grazie ai controlli effettuati dalla Digos di Latina e all’analisi delle immagini della Polizia Scientifica, è stato possibile ricostruire la loro presenza sul posto e denunciarli all’autorità giudiziaria. A seguito di questa denuncia, il Questore ha aggravato le misure già in vigore: per due di loro la durata del DASPO è stata estesa a sei anni, con obbligo di firma, mentre per il terzo la nuova durata è di cinque anni, anch’egli soggetto all’obbligo di firma. Queste prescrizioni sono state successivamente convalidate dal Giudice per le Indagini Preliminari.