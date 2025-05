Tenta una rapina con un coltello, poi aggredisce i carabinieri

I carabinieri di San Felice Circeo nel pomeriggio di martedì hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

Questi deve rispondere del reato di tentata rapina, resistenza e minaccia aggravate a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma bianca.





L’indagine è stata avviata a seguito di chiamata al 112 che denunciava una tentata rapina presso un’attività commerciale del posto.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno potuto notare come l’uomo fosse in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti.

Dopo essere entrato in un negozio, chiedendo al proprietario una ricarica telefonica, al rifiuto da parte dell’esercente, l’indagato ha estratto un coltello a serramanico, minacciandolo di morte, per poi allontanarsi, subito dopo, per le vie limitrofe disfacendosi dell’arma.

I militari, acquisita la descrizione dell’uomo, hanno iniziato le ricerche. Poco dopo, nei pressi di un distributore di benzina, individuavano il giovane che, alla vista dei militari, li minacciava, cercando di colpire uno di essi con una pistola della pompa di benzina. Immobilizzato, l’uomo, è poi stato arrestato.