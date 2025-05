Perseguita il sacerdote, scatta il divieto di ritorno nel comune

Il Questore di Latina, nell’ambito delle attività di contrasto e prevenzione di possibili azioni delittuose, ha disposto il divieto di ritorno nel comune di Gaeta nei confronti di una donna, classe 1970, residente a Formia, responsabile di continui pedinamenti e appostamenti ai danni di un sacerdote.

L’uomo, in servizio alla diocesi di Gaeta, già nello scorso mese di marzo aveva allertato le pattuglie del Commissariato di zona, segnalando la presenza della donna, che come da lui stesso confermato, da ben nove anni lo avrebbe seguito ovunque, di fatto perseguitandolo, tanto che nei suoi confronti il Questore aveva già in passato adottato un provvedimento di ammonimento ed era stata ben due volte arrestata per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa disposto a suo carico.





Per gli stessi fatti inoltre, nell’anno 2019, quando il sacerdote operava a Fondi, la donna era stata destinataria di un foglio di via obbligatorio dal quel Comune.

Nonostante i provvedimenti emessi, di recente la donna avrebbe nuovamente ripreso ad importunare il sacerdote in maniera assidua, tanto da costringerlo a richiedere in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine.

Considerati i fatti e i precedenti specifici della donna, su proposta del Commissariato di Gaeta, il Questore ha emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per tre anni, notificatole nei giorni scorsi.