Condannato per maltrattamenti e lesioni in famiglia, finisce in carcere

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoverde di Aprilia hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 65 anni, domiciliato ad Aprilia, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina, poiché condannato alla reclusione di anni 4 di pena residua ancora da espiare, poiché condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia, commessi dall’anno 2016 all’anno 2022 a Latina.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.