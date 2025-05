Accerchiano l’auto e la prendono a calci e pugni, scatta una denuncia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Priverno, a parziale conclusione di attività d’indagine, hanno deferito, in stato di libertà, un ragazzo di 19 anni del luogo, per i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata in concorso.

Nello specifico, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un ragazzo di 19 anni del luogo, hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare l’indagato.





In particolare, la vittima, mentre era alla guida della propria autovettura, dopo aver rallentato nei pressi di un attraversamento pedonali per consentire il passaggio ad alcune persone, veniva accerchiato da alcuni giovani, a lui sconosciuti, che colpivano ripetutamente, con calci e pugni, l’autovettura in suo uso, senza apparente motivo, lanciando finanche una bottiglia di birra contro il veicolo prima di dileguarsi.

I Carabinieri, nel corso degli accertamenti, anche attraverso la visione delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza presente in zona, sono riusciti ad identificare l’indagato.

Proseguono le indagini da parte dei militari dell’Arma per l’individuazione degli altri soggetti che hanno partecipato all’evento.