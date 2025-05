Muore a quasi due settimane dall’incidente, lutto a Fondi per Enzo Ferri

La comunità di Fondi si stringe attorno alla famiglia e piange per la tragica scomparsa del 66enne Enzo Ferri, deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti per le complicazioni legate a un incidente stradale avvenuto due settimane fa.

La morte dell’uomo, molto noto nella città della Piana anche per il suo lavoro da portantino all’ospedale San Giovanni di Dio, da dove a breve sarebbe andato in pensione, è sopraggiunta nella mattinata di domenica nel reparto di Rianimazione del nosocomio del capoluogo. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria in Piazza, in una data che resta ancora da fissare: l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico.





L’incidente in cui era Ferri era rimasto ferito si è verificato intorno alle 13.30 di martedì 6 maggio lungo via Diversivo Acquachiara, all’altezza dell’azienda Termoservice, vedendo l’auto guidata dal 66enne scontrarsi frontalmente con un camion del latte appartenente a una ditta di Sonnino. Le sue condizioni erano ritenute gravi, ma ad un certo punto i maggiori timori parevano alle spalle. Poi, il quadro clinico è precipitato fino a cagionare il decesso.

“Enzo era il classico gigante buono”, racconta chi lo conosceva da vicino. “Una persona di cuore, che se aveva modo di aiutare qualcuno lo faceva senza alcuna esitazione. Era molto legato alla famiglia, soprattutto ai nipoti”.