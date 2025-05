Elezioni Itri, scoppia il caso Ater: il presidente annuncia le vie legali

La campagna elettorale di Itri si infiamma, con le polemiche che arrivano fino in Regione e chiamano in causa anche l’Ater, pronta ad adire le vie legali. Proviamo ad andare con ordine.

Tutto parte da una denuncia del candidato sindaco di Insieme per Itri, Antonio Gelfù, che ha preannunciato una visita dai carabinieri per un esposto. “Apprendiamo con sconcerto che nei portoni delle case popolari di Itri è stato affisso un comunicato in cui si annuncia un incontro per la ‘risoluzione delle problematiche del Lotto 5’ alla presenza del presidente dell’Ater di Latina, architetto Guratti, presso lo studio tecnico dell’architetto Stamegna, noto referente locale di Forza Italia e stretto parente del candidato sindaco Di Biase Andrea della coalizione di alcuni partiti di centro destra”.





“Desideriamo innanzitutto precisare che l’architetto Guratti non riveste attualmente la carica di presidente dell’Ater di Latina”, sottolinea Gelfù. “Utilizzare impropriamente il suo nome, in tale veste istituzionale, per promuovere un incontro in un luogo direttamente riconducibile a un esponente politico di centrodestra, alla vigilia delle elezioni comunali, rappresenta un atto gravissimo che mina la neutralità delle istituzioni e sfrutta strumentalmente il disagio sociale per raccattare consenso elettorale. Siamo di fronte a una vera e propria strumentalizzazione delle istituzioni regionali, ridotte a strumento di propaganda elettorale di bassa lega. È un segnale pericoloso per la nostra democrazia e per il rispetto dovuto ai cittadini, specie a coloro che abitano nelle case popolari, spesso già dimenticati nei programmi di governo. Ci chiediamo cosa ne pensi l’assessore regionale, eletto proprio da Itri, di questa gestione opaca e politicizzata dell’ente regionale Ater. Il silenzio, in questo caso, sarebbe complice”.

“Rivolgiamo un appello accorato ai giovani: in questi giorni stanno circolando segnalazioni preoccupanti riguardo a telefonate e promesse di posti di lavoro in cambio di ‘appoggi’ politici. Vi invitiamo a non cadere in queste trappole indegne, che offendono la vostra dignità e il vostro futuro. Il lavoro non si baratta, si conquista con merito e trasparenza. Alla luce di quanto emerso, annunciamo che verrà presentato un esposto presso la locale Stazione dei carabinieri, ritenendo che tali condotte possano configurare un’ipotesi di scambio elettorale politico-elettorale non consentito ai sensi della normativa vigente. La politica è una cosa seria! Itri merita rispetto. Itri merita verità”.

La denuncia di Gelfù è stata ripresa dal consigliere regionale Nazzareno Neri, esponente di Noi moderati, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta. Ricordato che “con il decreto del presidente della Regione del 6 settembre 2023 si è provveduto alla nomina del presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina nella persona del dottor Enrico Dellapietà”, Neri ha brevemente ripercorso la vicenda e chiesto lumi. “Nel Comune di Itri l’amministratore del condominio di via Eduardo De Filippo, lotto 5, ha convocato per il giorno 20 maggio una riunione sostenendo che parteciperà il presidente dell’Ater di Latina, l’architetto Guratti, per la risoluzione di alcune problematiche del condominio e che detto incontro si terrà presso lo studio dell’architetto Michele Stamegna”. Di qui, il consigliere ha interrogato la Giunta regionale e l’assessore con delega alle Politiche abitative e alle Case popolari per chiedere se “all’insaputa dei consiglieri regionali sia stato commissariato il dottor Enrico Dellapietà” e se “qualora si accertasse che questa notizia non corrisponde a verità, la Regione Lazio e l’Ater di Latina intendano avviare le dovute denunce ed azioni legali a tutela delle istituzioni per millantato credito e tentativo di truffa nei confronti dei cittadini”.

Sulla vicenda è poi intervenuto, di riflesso, anche il referente di Noi Moderati Latina, Alessandro Paletta: “Prima di giungere a qualsiasi conclusione attendiamo fiduciosi che si esprimano nel merito tutte le parti coinvolte, a cominciare dal presidente dell’Ater Enrico Della Pietà e dal plenipotenziario rappresentante di Forza Italia ad Itri, architetto Michele Stamegna, l’uno indirettamente l’altro direttamente chiamati in causa nella comunicazione giunta ad alcuni, non pochi, cittadini-elettori residenti ad Itri in condomini di proprietà Ater. Il fatto, qualora confermato, si rivelerebbe gravissimo perlomeno sotto un profilo politico mostrando un quadro preoccupante tanto delle modalità di conduzione delle campagne elettorali di un partito e soprattutto dell’utilizzo che verrebbe fatto di rilevanti ruoli istituzionali”.

L’intervento del presidente Ater – quello vero – non si è fatta attendere, con Dellapietà: “Leggo con estremo stupore una interrogazione del consigliere regionale di Noi Moderati, Neri. Una interrogazione che ha dell’incredibile basandosi su di un assoluto falso, così falso che si cita come presidente di Ater Latina non me ma un tal Guratti che nulla ha a che fare con l’azienda. Si parla di una riunione, che laddove ci fosse stata, non ha visto presente alcun rappresentante dell’azienda. Davanti ad un palese tentativo di coinvolgere surrettiziamente l’Ater in una campagna elettorale a cui siamo naturalmente estranei, annuncio che tutelerò in tutte le sedi l’operato dell’Ater e la sua immagine anche davanti a palesi tentativi di strumentalizzazione politica. Ribadisco il comportamento lineare e trasparente dell’Ater Latina, che si trova oggetto di un tentativo di discredito, a cui si cerca di dare risonanza in modo scorretto. Siamo sempre impegnati a lavorare con serietà e dedizione per il bene della comunità”.