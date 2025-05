Trovato con droga e bilancini in un locale, un arresto a Terracina

Nella notte tra sabato e domenica, a Terracina, i poliziotti del Commissariato cittadino hanno tratto in arresto un 34enne del posto, trovato in possesso di sostanza stupefacente presumibilmente destinata allo spaccio.

In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario per il contrasto al traffico di stupefacenti le attività dei poliziotti si sono concentrate nei pressi di alcuni locali di una zona della città segnalata come verosimilmente interessata da attività di spaccio, ed in cui si era verificata la presenza di soggetti pregiudicati.





Nell’occasione gli agenti sono intervenuti con il supporto di un’unità cinofila di Nettuno, ed è proprio grazie al fiuto del cane “Isco” che hanno attenzionato un uomo che si trovava all’interno di uno dei locali controllati. Insistentemente segnalato dal cane antidroga, quest’ultimo è stato perquisito dagli agenti, che lo hanno trovato in possesso di 1,17 grammi di hashish e 21 involucri contenenti polvere bianca, presumibilmente cocaina, del peso totale di 18,5 grammi. Il tutto era occultato all’interno di uno zaino in cui sono stati ritrovati anche due bilancini di precisione e un coltello, possibilmente utilizzati per il taglio e la pesatura della droga.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.