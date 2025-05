Incendio boschivo a Ponza, un denunciato: le fiamme partite dall’orto

Un uomo è stato denunciato in seguito all’incendio divampato il 6 maggio sull’isola di Ponza, in località “Tre Venti”, su cui indagavano i carabinieri del Nipaaf e del nucleo forestale di Latina.

Le pattuglie, utilizzando il “metodo delle evidenze fisiche”, hanno ricostruito la dinamica dell’incendio durante le prime fasi di sviluppo e, dalle tracce lasciate dalla combustione nel punto di origine, appurato che il fuoco che ha causato il poderoso rogo si era originato all’interno di un orto.





L’incendio ha interessato una superficie boschiva di circa cinque ettari di macchia mediterranea, caratterizzata da essenze pino domestico, mirto, ginestra e lentisco. “Sono state osservate le evidenze fisiche lasciate sul terreno dalle fiamme”, spiega il Comando provinciale dell’Arma. “Il metodo delle evidenze fisiche è infatti un sistema d’indagine che permette, sulla base di rilevi tecnici inerenti alla tipologia di soprassuolo boscato bruciato, alle condizioni del vento, all’orografia del terreno e di altre evidenze fisiche (corteccia bruciata, segni sul terreno) di risalire all’origine dell’incendio ed in particolare al punto di innesco. Dopo aver inoltre ascoltato numerose persone informate dei fatti, si è potuti risalire al presunto responsabile, il quale, intento a bruciare residui di vegetazione e di potature, ha perso il controllo del fuoco e, pur nel tentativo di spegnerlo, non è riuscito a evitarne la propagazione”. Lo stesso è stato dunque deferito all’autorità giudiziaria per il reato di incendio boschivo colposo.