VIDEO – Un arsenale in casa, anche bombe a mano: arrestato uno spagnolo

Nella mattinata di venerdì, ad Aprilia, nell’ambito delle intensificate attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e le recenti azioni di fuoco avvenute nell’ambito del territorio di competenza, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino spagnolo di 46 anni. L’uomo è ritenuto responsabile di “introduzione nello Stato e detenzione illegale di armi da guerra e comuni, anche clandestine, con relativo munizionamento, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate”.

I carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare in un appartamento ubicato in località Campo di Carne, individuato nel seguire gli spostamenti di alcuni soggetti nel corso dei servizi di controllo del territorio in atto. Giunti a casa i militari dell’Arma – alla presenza dell’indagato, unico soggetto ritrovato nell’appartamento – hanno avviato l’attività di ricerca che ha dato presto ragione all’intuito degli operanti. Infatti, all’interno di una stanza dell’immobile hanno rinvenuto diversi borsoni e sacche contenenti un vero e proprio arsenale. In particolare, sono stati ritrovati 7 fucili mitragliatori, 7 fucili, anche a pompa, 6 carabine, 23 pistole, tra semiautomatiche e revolver, il tutto di diversa fabbricazione e nazionalità, tre bombe a mano, due di nazionalità inglese e una americana, circa 2.500 cartucce di vario calibro, serbatoi delle diverse armi, silenziatori, due giubbotti antiproiettile e due uniformi delle forze dell’ordine complete.





Inoltre, nel corso della perquisizione sono state rivenute 189 banconote da 50 euro, per un valore complessivo di 9.450 euro, verosimilmente contraffatte, oltre a 300 grammi di hashish.

Quanto rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sottoposto a sequestro, tra cui le tre bombe a mano che, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria sono state fatte brillare dalla Squadra Artificieri Antisabotaggio del reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Roma.

Pertanto, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza del 46enne. Nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Latina, proseguiranno gli accertamenti già avviati sia sulle armi che sulla droga: le prime saranno sottoposte ad accertamenti di natura balistica, al fine di stabilire la loro provenienza e il loro eventuale utilizzo in pregresse azioni di fuoco; lo stupefacente verrà sottoposto ad accertamenti di laboratori per le analisi di natura qualitativa e quantitativa.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.