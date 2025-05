Cocaina in Belgio e Germania, due arresti a Fondi

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto due uomini del posto, rispettivamente di 40 e 39 anni, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga, per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

I predetti sono ritenuti responsabili del trasporto di indeterminati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi negli anni tra il 2021 e il 2022, in Belgio e in Germania.





I militari dell’Arma, nell’ambito del canale di cooperazione internazionale, ricevuto il predetto provvedimento restrittivo dalla Divisione S.I.Re.N.E. del Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell’Interno, hanno avviato mirati servizi di osservazione e di pedinamento finalizzati alla ricerca dei catturandi. Servizi che venerdì pomeriggio hanno appunto permesso di localizzare ed arrestare i due ricercati.

Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Latina, a disposizione del presidente della Corte d’ Appello di Roma, per l’attivazione delle procedure previste per la consegna degli arrestati allo Stato richiedente.