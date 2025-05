“Presunto ritrovo per traffici illeciti”, chiuso un bar di Sabaudia

Il questore di Latina Fausto Vinci ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un bar sito nel centro di Sabaudia, quale “luogo di presunto ritrovo di soggetti pregiudicati, dediti a traffici illeciti”.

“In particolare, presso il locale oggetto del provvedimento, nel tempo si erano registrati diversi interventi da parte delle forze di polizia, per alterchi e schiamazzi segnalati dai residenti del posto”, spiega la Questura.





“Tra gli eventi più significativi, quello avvenuto nello scorso mese di marzo, quando personale dell’Arma dei carabinieri era intervenuto per una lite in atto tra due avventori, entrambi con precedenti di polizia. In quell’occasione il gestore, pur tentando di sedare sul momento la violenta lite, non aveva poi mostrato particolare collaborazione con le forze dell’ordine asserendo di non ricordare cosa fosse accaduto tra i due soggetti”.

“Oltre tale episodio, in altre tre occasioni meno recenti e riferibili all’anno 2024, erano stati trovati all’interno del locale soggetti pregiudicati, in un’occasione un soggetto era stato trovato in stato di coma etilico per l’abuso di alcool, e in un altro caso si era registrato un intervento delle pattuglie per la presenza di un altro pregiudicato in evidente stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti”.

“Il monitoraggio dei fatti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Latina, ha consentito l’accertamento delle violazioni da parte del titolare, che nei vari contatti con le forze dell’ordine intervenute si sarebbe mostrato indifferente alla problematica delle cattive frequentazioni del suo locale e che pertanto non avrebbe posto in essere quelle cautele ritenute necessarie per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal Questore il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di cinque giorni, operativo da oggi, venerdì 16 maggio.