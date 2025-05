Fondi, tornano in scena gli “Attori per caso”

Torna in scena la compagnia teatrale “Attori per caso”. L’appuntamento con l’ultima commedia in dialetto fondano “Appicc’ sa luc’ che avoj’ a sta all’uscur, scritta e diretta da Antonella Roma, è per il 16, 17 e 18 maggio presso il centro multimediale “Dan Danino Di Sarra”.

A fare da sfondo alla commedia, il tema del sovraffollamento carcerario che porta un gruppo di detenuti, donne e uomini, ad essere ristretti, non solo nella stessa casa circondariale, ma anche nella stessa cella.





Da qui l’immagine della locandina, il vecchio carcere della città di Fondi, nel quale gli attori finiscono a causa di un equivoco dopo un fuggi fuggi generale scatenato da un allarme scattato per via di un furto delle offerte in chiesa.

La commedia, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, è interpretata da Francesco Luigi Berti, Aldo Ciccarelli, Enzo D’Ambrogio, Felice d’Angelis, Franca De Santis, Tonino Fabrizio, Restituta Grossi, Ermanno Marrocco, Arcangelo Peppe, Lucio Piccione, Antonella Roma e Teresa Trinca. Presentano la serata Beatrice Piccione, Marika Cimmino e Claudio Cimmino. Scenografie di Ermanno Marrocco e Felice d’Angelis. Audio e luci a cura di Bruno Gentile. Suggeritrice: Morena Marrocco. Riprese video: Sandro Feudo. Musiche di Bruno Tuccinardi e foto di scena a cura di Lello Padrone.