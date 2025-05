Aggressione e rapina, poi la richiesta di soldi per non pubblicare tutto sui social

Nel corso della mattinata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito, in stato di libertà, tre uomini di origine indiana: di età compresa tra i 21 e 30 anni, sono accusati del reato di rapina in concorso.

Nello specifico, a seguito di una specifica attività d’indagine scaturita dalla rapina patita lo scorso 5 maggio da un connazionale degli indagati, i carabinieri sono riusciti ad identificare i tre, che secondo le ricostruzioni aggredirono il malcapitato sottraendogli anche denaro contante e una catenina in oro.





Nel medesimo contesto investigativo, i carabinieri hanno inoltre raccolto indizi di colpevolezza anche sul conto di un ulteriore cittadino indiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine: in concorso con uno dei predetti tre indagati, dopo la rapina si sarebbe reso responsabile del reato di tentata estorsione. I due avevano minacciato la vittima della rapina di pubblicare sui social network il video relativo all’aggressione subita, e per non farlo volevano la consegna di 2mila euro.