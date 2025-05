Spari nella notte: ferito un 40enne, indaga la polizia

Notte di paura a Fondi quella tra martedì e mercoledì notte, quando in via Mola di Santa Maria, dinanzi al cartello di ingresso di Dachau Park, l’area verde del palazzetto dello sport cittadino è andata in scena una vera sparatoria ai danni di un 40enne pregiudicato del posto.

L’uomo, ferito alla gamba con un proiettile che ne ha attraversato il polpaccio si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Fondi dove i sanitari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e trasferito il 40enne presso l’ospedale di Latina, dove è stato dimesso qualche ora più tardi.





Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica e dagli uomini del vicequestore della Polizia Gianmaria Garzo, nonché dai colleghi della squadra mobile di Latina, insieme agli specialisti della scientifica. Si indaga per una possibile intimidazione legata forse al mondo dello spaccio, ma non sono escluse anche altre piste.

Secondo le prime risultanze, sembrerebbe che il tutto si sia verificato intorno alle 2 di notte e che nessuno abbia assistito al fatto. Gli uomini del locale commissariato hanno isolato almeno due colpi di arma da fuoco nei pressi dell’ingresso di Dachau Park.