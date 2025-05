Pistola modificata trovata ad Aprilia, era nascosta in un giardino

A fare la scoperta un cittadino che, notando un sacchetto con una pistola in un giardino pubblico ha immediatamente allertato i carabinieri di Aprilia. Il tutto è avvenuto nella serata di martedì, quando i militari rinvenuta l’arma hanno scoperto si trattasse di una pistola a salve, modello Glock, completa di caricatore con 4 proiettili, ed un sacchetto di mannite.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la pistola sia stata modificata, per tale motivo sono stati disposti ulteriori controlli per capire se l’arma sia in grado di offendere.





Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, toccherà ai militari cercare di far luce sulla vicenda.