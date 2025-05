Finale di “Amici”, a Fondi il maxi schermo in piazza per Alessia Pecchia

Sembra un tuffo nel passato, fino al 2011 quando un altro fondano, Virginio, vinse il prestigioso talent di Mediaset. Quella volta la categoria era il canto, ma poco conta. La città di Fondi si mobilita per la ballerina Alessia Pecchia, tanto che arriva anche la decisione che domenica sera, in occasione della finale, ci sarà anche il maxi schermo in piazza IV novembre dinanzi alla chiesa di San Francesco, in pieno centro.

“In prima linea – si legge nella nota del Comune – uno dei suoi più grandi fan di Alessia, il sindaco Beniamino Maschietto, che dopo averla premiata nel luglio del 2022 nell’ambito di un’iniziativa volta a sostenere, valorizzare e far conoscere i talenti locali, l’ha seguita negli anni, successo dopo successo, puntata dopo puntata”.





Oltre all’esperienza vittoriosa di Virginio, c’è stata anche la partecipazione di un’altra cantante all’edizione del 2005, ovvero Tania Tuccinardi.

Per quanto riguarda Alessia Pecchia, invece, non sono mancati già i successi con le vittorie nei mondiali di ballo latino americani sia nel 2023 che nel 2024.