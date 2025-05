Elezioni a Itri, si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio

Dopo un anno di commissariamento, successivo alle dimissioni dell’ex sindaco Giovanni Agresti e a seguito dello scioglimento per mafia del consiglio comunale di Aprilia, Itri torna alle urne per rinnovare i suoi organi elettivi e lo fa come unico centro della provincia di Latina.

Essendo Itri un comune con poco più di 10 mila residenti, non ci sarà bisogno del secondo turno, il candidato che al termine dello spoglio di lunedì 26 avrà raccolto più voti vestirà la fascia tricolore e otterrà la maggioranza in consiglio comunale.





Sono quattro i pretendenti sindaco: Osvaldo Agresti, Andrea Di Biase, Antonio Fargiorgio e Antonio Gelfù.

Il primo, Agresti, è espressione del Movimento Cinque Stelle, già consigliere comunale, ha in suo supporto la lista “Un’altra Itri” che conta 12 candidati.

Di Biase, invece, ex vice sindaco e leader della lista “Itri 2035” (16 candidati), rappresenta la sintesi del centrodestra quasi al completo.

Fargiorgio, già sindaco e poi consigliere di opposizione con la lista “Itri domani” composta di 16 candidati si presenta come espressione del centrosinistra locale.

Gelfù, a capo della civica “Insieme per Itri” e sostenuto da alcuni gruppi minoritari del centrodestra si presenta come civico e alternativo a chi ha già amministrato la città.

Secondo i principali osservatori politici la sfida dovrebbe essere un testa a testa tra Di Biase e Fargiorgio, figlia del bipolarismo centrodestra-centrosinistra che si evidenzia nei turni unici o di ballottaggio, ma Agresti e soprattutto Gelfù potrebbero fare da ago della bilancia, per una partita che si presenta aperta anche a possibili sorprese.