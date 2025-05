Bandiera blu a Formia, Palazzo: “Grande orgoglio”

Nonostante le tante conferme, nella lista delle bandiere blu 2025, quella che fa più notizia è sicuramente quella di Formia che si va a sommare a quelle del resto della costa laziale e pontina.

Su questo è intervenuta anche l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio e cittadina del sud pontino, precisamente di Itri, ovvero Elena Palazzo.





“L’assegnazione dell’undicesima bandiera Blu a Formia è per noi un motivo di grande orgoglio e una spinta a fare sempre meglio; allo stesso tempo, per i turisti che verranno a visitare le nostre coste, rappresenta la garanzia di trovare la vera eccellenza”, così in una nota l’assessore all’Ambiente, Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“Il Lazio compie un nuovo passo avanti dal punto di vista ambientale. Si tratta infatti di un ulteriore riconoscimento per la nostra regione che si aggiunge ai dieci già esistenti e confermati anche per il 2025. Un attestato internazionale importantissimo che certifica gli alti livelli delle spiagge laziali per quel che concerne la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la sicurezza, l’accessibilità, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche”, conclude l’assessore Palazzo.