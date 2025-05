Lavoratori non in regola, scatta una maxi multa da 37mila euro

Nella giornata di lunedì, sono entrati in azione i carabinieri di Campoverde di Aprilia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina. Il tutto nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”. Per tale motivo è stato effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola.

Denunciato a piede libero il 58enne del posto titolare dell’attività che aveva impiegato lavoratori non in regola sul territorio nazionale.





Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato e vagliato la posizione di 19 lavoratori, 13 di nazionalità indiana e 6 di nazionalità rumena, dei quali 6 sono risultati privi di permesso di soggiorno. All’esito delle verifiche è emerso che per 8 dei predetti lavoranti il titolare non aveva inoltrato la comunicazione di assunzione, violazione che prevede l’applicazione della maxi sanzione per ogni singolo lavoratore e la sospensione dell’attività.

Pertanto, l’uomo oltre ad essere stato segnalato all’Autorità Giudiziaria è stato anche sanzionato amministrativamente per circa 37.000 euro.

Come spiegato dai militari, sono state contestualmente avviate le procedure previste per i lavoratori clandestini, ossia privi di permesso di soggiorno.