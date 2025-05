La “prima volta” di Formia Bandiera Blu

Questa mattina ho avuto l’onore e l’orgoglio di ricevere l’assegnazione della ambita “Bandiera Blu”. Sì cari cittadini, finalmente, per la prima volta, anche la nostra bellissima Formia ha ottenuto questo significativo riconoscimento.

La bandiera blu era uno degli obiettivi principali del nostro programma di mandato. Per raggiungerlo abbiamo dovuto lavorare su più fronti in quanto viene assegnata sulla base di molti indicatori, essenzialmente legati alle infrastrutture, alla ricettività ed alla sicurezza urbana.

Abbiamo iniziato questo percorso due anni fa partecipando per la prima volta, non siamo stati ammessi. Per questo ci siamo concentrati sulla programmazione di cosa occorreva per il riconoscimento ed abbiamo lavorato su vari progetti per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale con interventi strutturali, per migliorare l’accessibilità degli arenili, e per la messa in sicurezza dei canali di scolo delle acque meteoriche e tanto altro. Abbiamo iniziato il riammodernamento del lungomare di Gianola, realizzando il primo tratto della pista ciclopedonale, abbiamo iniziato l’affascinante “Passeggiata di Cicerone a Vindicio, abbiamo acquistato mezzi per la pulizia delle spiagge e per la loro sorveglianza, abbiamo attrezzato i litorali per l’accessibilità alle persone diversamente abili. Ed altro ancora.

Questo importante riconoscimento ottenuto oggi ci conferma che finalmente Formia è sulla strada giusta per accrescere la sua attrattività turistica ed acquistare centralità nel panorama economico e commerciale del territorio.

Peccato solo, che qualcuno operi solo per far apparire il nostro tessuto cittadino come un ricettacolo di malavita organizzata, senza mai aver mosso un dito ma solo usando parole.

Noi, invece, sappiamo bene che non è così. Perciò continuiamo a lavorare con impegno per far crescere sempre più la nostra Città attraverso le regole.

Il più grande ringraziamento lo rivolgo all’ufficio lavori pubblici e, in particolare, all’Ing. Emanuele D’Avino per l’impegno costante profuso all’ottenimento della Bandiera Blu.