“La mia estate inizia da Ibiza”

Il noto dj, originario di Formia, torna ad esibirsi a Ibiza dopo il debutto dello scorso anno.

Giuseppe Marciano, in arte Ulisse Marciano, il 15 maggio si esibirà in consolle nella terrazza del “Tantra” storico locale di Playa d’en Bossa, sempre più in voga tra il pubblico dell’isola. Il primo di una serie di djset che vedranno Ulisse protagonista fino a fine stagione.





Il “Tantra” reduce due anni fa da una completa restrutturazione, si presenta con un concept completamente nuovo e un sound system in trend con i più noti locali dell’isola e sta riscuotendo sempre più successo tra il popolo della notte ibizenco.

Negli scorsi anni tanti dj di fama mondiale si sono esibiti in questa straordinaria location tra cui Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex, Bob Sinclair e di recente, appena qualche giorno fa Pete Tong vera icona tra gli appassionati della house music.

Ulisse Marciano sa di essere, ad oggi, l’unico dj nativo di formia ad essersi esibito ad Ibiza, ma questa volta è ben diverso perche non si tratta più di un debutto.

Ritorna al Tantra con il supporto di tante eccellenze della club colture italiana: il “Tantra” è un club a trazione completamente italiana. La direzione generale è affidata a Raffaele Calabrò, quella artistica a Davide Alfieri e lo stage manager è Manuel Ribeca.

“Ibiza resta la location più ambita da ogni dj – ci ha dichiarato Ulisse prima di ripartire per la Spagna – E’ il sogno che si realizza, che si ripete, resta l’esperienza che cambia la tua carriera! Ibiza è la Champions League della consolle. Sono davvero contento di tornare anche quest’anno”.