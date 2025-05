In carcere per violenza sessuale, arrestato 31enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Campoverde di Aprilia, hanno arrestato un uomo di 31 anni del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione di anni 2 e mesi 8 per il reato di violenza sessuale, commesso nell’anno 2023 in Velletri.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.