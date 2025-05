Il litorale pontino si conferma da “Bandiera blu”

Il Lazio, e in particolar modo il litorale del sud della Regione, sono ancora una volta al centro dell’assegnazione delle Bandiere Blu per il 2025.

15 le new entry a livello nazionale e 5 le spiagge non confermate, la Liguria in testa alla classifica per Regione, ma c’è una novità anche in terra pontina.





Per quanto riguarda il litorale della provincia di Latina la bandiera blu sventolerà anche per la stagione 2025 sulle spiagge di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno. Ottiene il prestigioso vessillo anche Formia.

Ancora a secco le isole di Ponza e Ventotene, unici due centri pontini a non godere del riconoscimento, al netto delle poche decine di mare non balneabile del comune di Itri.