Servizi sociali a Terracina, l’opposizione: “Poca trasparenza, incertezza e nessuna condivisione”

Il Partito democratico, Europa verde, Sinistra italiana e Progetto Terracina intervengono sul tema della gestione del Servizi sociali, denunciando “poca trasparenza, incertezza per utenti e lavoratori” e “nessuna condivisione con la città”.

“Il 9 maggio scorso – ricordano i quattro gruppi consiliari – si è tenuto il consiglio comunale straordinario di richiesta di un quinto dei consiglieri di minoranza per discutere due questioni cruciali: gli impatti della nuova governance dei servizi sociali sul Comune di Terracina, sulle fasce di popolazione interessate ed i lavoratori; gli indirizzi politici da conferire all’Azienda Speciale Terracina (AST), come previsto dallo stesso statuto della stessa secondo un percorso di condizione e ascolto”.





“Purtroppo, l’amministrazione non ha colto il senso e l’importanza della richiesta ed ha scelto di percorrere la via della menzogna, evitando di fornire risposte puntuali e approfondite. Alle richieste poste all’ordine del giorno, non ha fatto seguito nessuna risposta chiara, non una parola sui dipendenti dell’Azienda Speciale, sul futuro della stessa, sulla sua trasformazione o sulle reali conseguenze dell’adesione al consorzio per la gestione associata dei servizi sociali con gli altri Comuni del Distretto”.

“Una chiusura totale da parte dell’amministrazione che lascia spazio solo a preoccupazioni e interrogativi, tanto per gli utenti quanto per gli operatori ed i lavoratori dell’Azienda Speciale, lasciati in una preoccupante incertezza sul loro futuro. Nonostante il tentativo dell’assessore Norcia che dichiara che ‘nulla cambierà’ è evidente a tutti che ci troviamo di fronte a un profondo e strutturale cambiamento”.

“Delle due l’una: o l’amministrazione non ha chiara la portata del processo in atto, o cerca scientemente di non condividerne i contenuti con il consiglio comunale, i lavoratori, gli utenti e la città tutta. Questo è inaccettabile, tanto quanto la richiesta di ‘collaborazione’, dopo che da due anni di proposte ne sono state avanzate molteplici ma nessuna è mai stata presa in considerazione”.

“L’amministrazione Giannetti continua a dimostrarsi impreparata a governare processi strategici, soprattutto su temi delicati come le politiche sociali, chiede ‘proposte’, ma l’unica soluzione a questo disastro amministrativo sarebbero le dimissioni in blocco di tutta la maggioranza”.

“Le forze di minoranza unite, chiedono che si torni a discutere seriamente nella commissioni competenti, con atti pubblici e trasparenti, del futuro dei servizi sociali a Terracina, delineando un percorso chiaro che coinvolga i lavoratori e le parti sociali, prima di mettere mano allo Statuto e al Contratto di servizio. Che venga effettuata una ricognizione dei servizi in essere e verificata la compatibilità tra Azienda e Consorzio e, nel caso, si definisca chiaramente la riorganizzazione dei servizi tra Consorzio e Azienda valutandone l’impatto sull’ente in termini di costi. Tutti hanno diritto alla verità, la maggioranza faccia la sua parte, noi sapremo dare il nostro contributo”.