Latina, via pericolosa per l’erba incolta: l’allarme dell’Associazione Vittime della Strada

“Sono sempre più numerose le segnalazioni che ci giungono dai cittadini riguardo la situazione di degrado in cui versa via Valmontorio”, denuncia Giovanni Delle Cave, presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS. “La strada che congiunge la zona di Foce Verde a Torre Astura, infatti, è ormai quasi completamente invasa dall’erba alta ed incolta, la quale rende altamente pericolosa la sua percorrenza”.

“Le sterpaglie che invadono tre quarti della corsia di marcia, infatti, influiscono pesantemente sulla visibilità, in particolar modo nei pressi della pericolosissima curva, dove è praticamente impossibile per gli automobilisti comprendere chi giunge dall’altro senso”.





“Una criticità alla quale si aggiunge – come sottolineatoci dai residenti – quella legata ai rifiuti, dato che sono stati gli stessi Consorzi presenti in zona a dover fare richiesta ad ABC per procedere alla rimozione della spazzatura abbandonata lungo la strada davanti gli accessi alla spiaggia”.

“Una situazione di degrado e incuria che mette in pericolo la vita di tutti coloro che si trovano ad attraversare via Valmontorio: non possono essere i cittadini a pagare per le inefficienze del Comune”.