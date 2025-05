Fondi, Luisa Guglietta festeggia cento anni

Un compleanno speciale che tocca da vicino due comunità, quello di Luisa Guglietta, nata il 12 maggio 1925. La novella centenaria ha vissuto a cavallo di due secoli dimostrando una tempra eccezionale nonostante le difficoltà e i dolori di una vita non facile, conservando intatte la sua operosità, la sua voglia di vivere e dare agli altri e soprattutto la grande fede in Dio.

Nata a Lenola, è vissuta poi a Fondi, si è sposata ed ha avuto tre figli. Oggi è nonna di quattro nipoti e di nove pronipoti. Rimasta vedova a soli cinquantadue anni ha dedicato la vita alla cura della famiglia e al lavoro: ha continuato per oltre dieci anni l’attività imprenditoriale del marito Aldo Paparello, dirigendo la piccola fabbrica di imballaggi, ma la sua attività di sempre è stata quella di mugnaia per più di ottant’anni. L’antico mulino a pietra è stata la sua grande passione e lo ha tenuto in funzione fino a pochi anni fa ben oltre i novant’anni. A Fondi è quasi un’istituzione, simbolo di calore, accoglienza e ospitalità, con la sua capacità di dare senza mai pensare a se stessa.





Appena compiuta la maggiore età ha partecipato alla nascita della Repubblica, insieme a tutte le donne italiane che per la prima volta hanno esercitato il diritto al voto. Da oltre quarant’anni ha intrapreso con fede sempre crescente il Cammino neocatecumenale, insieme alle prime comunità formatesi nella parrocchia di San Francesco e ricevuto il battesimo nelle acque del Giordano, durante uno dei suoi viaggi in Terra Santa.

Ancora oggi, con mente lucida e acuta continua a conservare con i suoi racconti infiniti la memoria di un passato che sarebbe stato difficile anche immaginare oggi: ci parla della guerra, della resistenza, dei bombardamenti “amici” che hanno distrutto la sua casa e il mulino, delle difficoltà della ricostruzione con operai che oltre alla paga chiedevano pane ogni giorno e del suo impastare e infornare continuo per far fronte alle loro richieste. Con i suoi racconti e il suo “fare” ha fatto amare a figli e nipoti il passato, il presente e continua con il suo esempio a infondere coraggio e speranza per affrontare il futuro.