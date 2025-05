Fondi, il centro anziani Selvavetere va in scena con “Ju Peducchie Refatt”

Dopo aver debuttato con successo lo scorso anno, la compagnia teatrale del Centro anziani Selvavetere Lido di Fondi A.p.s. si mette nuovamente in gioco, sempre sotto la guida del regista Tiberio Ettore Muccitelli. Venerdì 23 e sabato 24 maggio, alle ore 21:00, presso il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”, gli attori andranno in scena con una nuova affascinante sfida.

Questa volta la compagnia sarà guidata dal giovane regista fondano nell’intricato intreccio di una divertente commedia pluridialettale, dal titolo Ju Peducchie Refatt’, scritta dallo stesso Muccitelli e liberamente ispirata a Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare e le sue fonti.





Dopo l’esperienza formativa presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e la tesi bilingue proprio su William Shakespeare, Muccitelli ha voluto per sua stessa ammissione far salire il livello di difficoltà proposto alla compagnia, per cui ha cercato e trovato nella commedia di Shakespeare terreno fertile su cui impiantare una commedia che, partendo dall’“enciclopedia personale di ciascuno degli attori, conducesse questi ultimi verso una dimensione di Teatro più elevata”.

Nel nome di una consolidata collaborazione, il regista si è nuovamente servito di attori professionisti, come i giovani Caterina Canino, Leonardo Caione, Lorenzo Cammisola e, soprattutto, dell’attore Gianluca Lombardi, nelle vesti di un Falstaff giovane dalle tendenze liricheggianti tali da ricordino il Don Giovanni di Mozart.

L’autore e regista assicura comunque risate e divertimento non avendo trascurato e avendo anzi voluto evidenziare ancor di più il lato gioviale, popolare e vernacolare di William Shakespeare e delle sue comari, con un lieto fine tipico della commedia, pur allontanandosi talvolta dal testo shakespeariano, con la consapevolezza di chi, riferisce il regista, “riconoscendone le fonti nelle opere plautine e di Straparola, ser Giovanni Fiorentino e Tarlton, prova a tornare alle origini ogni qualvolta sembri ci si sta distaccando dall’opera di partenza”.

Non resta che assistere ancora una volta all’esibizione di un Centro più che mai vivo e inserito nella vita pubblica della città. Appuntamento venerdì 23 maggio e sabato 24 maggio alle ore 21:00 presso il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra trasformato nuovamente, per l’occasione, in un teatro. In scena, accanto ai citati attori professionisti, Patrizia Cuccaro, Domenico De Carolis, Jacopo Feula, Luigi Feula, Vincenzo Spagnolo e Cesira Toscano.

Info e prenotazioni ai numeri 3201832624 – 3454493205 oppure presso il Centro anziani Selvavetere Lido di Fondi APS in via Sant’Anastasia nn.2362/2392 o la sede dell’Associazione Imperium in via Francesco Caracciolo 4. L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi.