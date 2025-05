Compravendita auto tra privati: costi, documenti e modalità

La compravendita di un’auto tra privati può sembrare un processo semplice, ma in realtà comporta diversi passaggi, con i relativi costi, e una serie di documenti che vanno gestiti in modo corretto.

È fondamentale, quindi, prepararsi adeguatamente, considerando non solo la documentazione relativa al veicolo, ma anche quella personale di entrambe le parti. Inoltre, bisogna tenere conto delle normative legate al passaggio di proprietà, compreso il pagamento delle imposte e la registrazione presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).





Quali sono i costi

Quando si vende una vettura, è importante considerare i costi da sostenere legati a tale operazione. La spesa più rilevante è l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), che parte da un minimo di 150,81 euro ma può variare in base alla provincia (con maggiorazioni fino al 30%). L’importo aumenta anche in funzione della potenza del veicolo, espressa in kW. Fino a 53 kW (73 CV), il costo è di 150,81 euro, mentre per ogni kW in più si aggiungono 3,5119 euro.

Il costo passaggio di proprietà, inoltre, può variare a seconda della provincia di residenza. In più, è necessario corrispondere i diritti di motorizzazione (10,20 euro), gli Emolumenti ACI (27,00 euro), pagare la marca da bollo da 16,00 euro per la richiesta del rilascio del Documento Unico e l’imposta di bollo di 32,00 euro per la registrazione al PRA.

Ma chi deve sostenere tale costo? Di norma, il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente. Tuttavia, le parti coinvolte nella compravendita possono accordarsi in modo diverso, stabilendo liberamente chi dovrà sostenere la spesa, poiché la legge non dispone obblighi in merito.

Quali documenti servono

Come già accennato in precedenza, per vendere un’auto usata, è importante avere tutti i documenti necessari.

Sia il venditore che l’acquirente devono fornire un documento di identità e il codice fiscale, che verranno riportati nell’atto di vendita.

Il nuovo proprietario, inoltre, dovrà compilare il modulo TT2119, necessario per l’aggiornamento della carta di circolazione. Questo documento è disponibile presso il PRA, le sedi ACI e le agenzie di pratiche auto.

L’atto di vendita

La compravendita di un’auto usata si conclude con la redazione di un atto di vendita. Ci sono diverse modalità per farlo: tramite una dichiarazione unilaterale con firma autenticata del venditore, una dichiarazione bilaterale con le firme autentiche di entrambe le parti, oppure un atto pubblico davanti ad un Pubblico Ufficiale.

Indipendentemente dalla modalità scelta, è necessario registrare l’avvenuto passaggio di proprietà entro 60 giorni dall’autenticazione della firma. Se il termine viene superato, si applica una sanzione pari al 30% dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

Al termine dell’iter, il venditore potrà ottenere il codice di accesso al Certificato di Proprietà Digitale e il tagliando aggiornato della carta di circolazione, che attesta ufficialmente il trasferimento di proprietà del veicolo. Tuttavia, affinché il trasferimento sia effettivo e riconosciuto legalmente, è indispensabile procedere con il passaggio di proprietà.

Questo certifica il nuovo intestatario del veicolo e lo rende responsabile a tutti gli effetti, anche per quanto riguarda assicurazione, tasse e sanzioni. Il passaggio di proprietà può essere effettuato anche comodamente online attraverso piattaforme specializzate, come ad esempio “Pratiche auto online”, che si occupa anche di altre pratiche burocratiche legate ai veicoli, come la gestione della targa di prova, nazionalizzazione dei veicoli, ecc.