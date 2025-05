“Primavera, boom di visitatori a Gaeta”. La soddisfazione del sindaco

“Nell’ultimo periodo, complici le festività pasquali e i diversi ponti di primavera, Gaeta è stata letteralmente invasa da turisti provenienti da ogni dove. Tante le presenze di pullman, camper e gente arrivata in città con i propri mezzi. Un vero e proprio anticipo di quella che sarà la stagione estiva. Il centro storico con la sua unicità della passeggiata a mare, Serapo, i magnifici luoghi di culto, i musei hanno fatto registrare il pienone. Le strutture ricettive e i locali commerciali si sono caratterizzati per la presenza di molti visitatori affascinati dai siti d’interesse storico e culturale”. Lo rende noto il Comune, con particolare soddisfazione del sindaco Cristian Leccese: “Stiamo riuscendo a promuovere in modo professionale le bellezze del territorio, con una gestione attenta e accurata dell’importante flusso turistico. Stiamo raccogliendo i frutti di scelte nelle quali abbiamo creduto e sulle quali abbiamo investito”.

“Un notevole flusso di turisti – fa sapere il Comune – ha interessato in particolare il Santuario della Santissima Trinità, conosciuto a livello internazionale, che oltre tutto si presenta con una veste rinnovata dopo i lavori fatti eseguire sapientemente dal PIME, che tra qualche tempo offrirà l’opportunità di far conoscere nuove strutture tuttora oggetto di riqualificazione. Ed un numero davvero cospicuo di visitatori ha ‘invaso’ anche il castello Angioino, che si pone ai primissimi posti tra le mete più ambite, e la Cappella d’oro. E come non sottolineare il festoso andirivieni di persone dal centro al quartiere Sant’Erasmo fino al Molo Santa Maria, dove tra non molto, terminati i lavori in corso, si potrà usufruire di una passeggiata a mare nuova ed efficiente. Elevato il numero di auto in entrata e in uscita dal quartiere medioevale tanto che l’amministrazione comunale per un paio di weekend ha disposto la ZTL, una scelta precisa finalizzata alla valorizzazione e fruizione del centro storico e al miglioramento della qualità della vita dei residenti e degli avventori delle attività commerciali. Poi la spiaggia di Serapo popolata da moltissime persone per una prima tintarella e per qualcuno un bagno fuori stagione. Ma la stessa Serapo già da qualche anno a primavera quotidianamente si popola di persone per un drink o un caffè, o magari un pezzo di tiella in spiaggia, stando su una sedia o una sdraio a pochi metri dal mare”.





“La voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza ha premiato ancora una volta la nostra città – continua il sindaco Leccese -, grazie alle nostre imprese turistiche che sanno offrire un’eccellente ospitalità e percorsi sempre nuovi tra divertimento, relax, e cultura. Il meteo è stato poi finalmente nostro alleato e i risultati li abbiamo visti. Una città la nostra capace sempre di offrire grandi attrattive, percorrendo la strada della destagionalizzazione. Come non citare il grande evento che questo mese Gaeta si prepara ad ospitare, ovvero l’arrivo e la sosta della meravigliosa unità della Marina Militare Nave Amerigo Vespucci? Accoglieremo nel migliore dei modi le migliaia di persone, tra cittadini, gente del comprensorio e visitatori da fuori regione che per tre giorni saliranno a bordo della Vespucci. Siamo quindi fiduciosi che questo buon inizio sia precursore di una stagione positiva per Gaeta. Tracciando un minimo bilancio, dunque per il turismo gaetano è stata una prova per la stagione estiva alle porte e i segnali positivi sono stati tanti, tutti a premiare l’impegno degli operatori economici, delle strutture ricettive e commerciali e di chi lavora quotidianamente per offrire accoglienza e servizi di qualità. Certo ci sono ancora margini di miglioramento, in particolare sul fronte della destagionalizzazione dei flussi turistici e della durata media della permanenza sul territorio. Ritengo che investire in esperienze strutturate, eventi mirati e una promozione turistica coordinata e continuativa può rendere Gaeta sempre più attrattiva e competitiva, anche al di fuori dei periodi di alta stagione. La strada è quella giusta”.