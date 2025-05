Pistola con quattro colpi in auto, 44enne di Latina arrestato ad Aprilia

Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di arma alterata, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia.

Durante un servizio di perlustrazione in via Toscanini, i carabinieri hanno sottoposto a controllo l’indagato, che stava viaggiando a bordo della propria autovettura unitamente ad un’altra persona.





Nel corso del controllo, i militari dell’Arma hanno deciso di sottoporre i predetti soggetti a perquisizione, poi estesa anche al veicolo. È proprio all’interno dell’autovettura che i carabinieri hanno rinvenuto una pistola scacciacani priva di matricola, alterata e munita di serbatoio contenente quattro colpi calibro 7,65. Ulteriori mirati accertamenti hanno permesso di riscontrare come l’arma fosse nella esclusiva disponibilità dell’uomo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.