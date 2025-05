Grave incidente sulla Pontina: coinvolte due auto, una moto e una bici

Diversi feriti, il più grave dei quali un motociclista che per le ferite riportare rischia di perdere una gamba e che dopo i primi soccorsi da terra è stato trasportato tramite l’eliambulanza Pegaso all’ospedale San Camillo di Roma.

È il bilancio di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato lungo la Pontina, nel territorio comunale di Terracina. Ad essere coinvolti, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, ben quattro mezzi: due macchine, una motocicletta – la cui corsa è terminata dentro un’abitazione, abbattendo una cancellata – e una bicicletta. Lo schianto a catena si è verificato all’altezza del chilometro 104,800.





Oltre ai sanitari del 118, sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale e della polstrada, i carabinieri e personale dell’Anas. Per permettere i soccorsi e i rilievi, l’arteria è rimasta a lungo tagliata in due, compromettendo inevitabilmente la circolazione: ennesima giornata di passione, lungo la Pontina.