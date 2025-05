Spaccio di droga e porto d’armi, finisce in carcere

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 46 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di espiazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione di anni 1 mesi 5 e giorni 26 per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi atti ad offendere, commessi tra gli anni 2018 e il 2024 a Latina.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.