OnlyFans: perché si parla tanto di questa piattaforma

Negli ultimi anni, OnlyFans è diventata una delle piattaforme più discusse (e fraintese) del web. Ma perché si parla così tanto di questo social network a pagamento? La risposta è più articolata di quanto si pensi. OnlyFans ha, infatti, rivoluzionato il concetto di monetizzazione dei contenuti online, permettendo ai migliori creator di ogni tipo di guadagnare direttamente grazie ai propri follower. E non si tratta solo di contenuti per adulti, come spesso si crede: sono tanti i creator iscritti in piattaforma, come fitness trainer, artisti, chef, educatori e consulenti, i quali usano la piattaforma per costruire community e generare un proprio reddito.

In questo articolo esploriamo cosa è OnlyFans, come funziona, perché ha fatto tanto rumore e perché è diventata centrale nelle conversazioni sul futuro del marketing e della creator economy. Benvenuti sul nostro sito!





Cos’è OnlyFans e come funziona

OnlyFans è una piattaforma web lanciata nel 2016, la quale permette a diversi creator iscritti di pubblicare contenuti esclusivi a pagamento, mentre lato utenti, questi si abbonano mensilmente a un profilo per accedere alle foto, ai video, alle dirette, ai messaggi privati e altro materiale riservato. In definitiva, consente di collegare in maniera ancora più diretta il content creator e l’abbonato-fan.

Il modello prevede che il 20% dei guadagni vada alla piattaforma, mentre il resto rimane al creator. Questo tipo di rcompensa ha cambiato radicalmente le regole del gioco: non serve più un intermediario (come un brand o un editore), ma solo una community disposta a supportarti.

Puoi decidere tu:

Quanto far pagare l’abbonamento (da 4,99 a 49,99 dollari al mese)

Se offrire contenuti aggiuntivi a pagamento (pay-per-view)

Se attivare le mance e i pacchetti personalizzati

La reputazione controversa: Onlyfans diventa famosa per i contenuti per adulti

Uno dei motivi principali per cui OnlyFans è diventata famosa è il fatto che ha ospitato (e ospita) molti creator di contenuti esplicitamente sessuali. Questo ha portato la piattaforma sotto i riflettori dei media, creando una reputazione ambigua e polarizzante.

In realtà, OnlyFans non nasce esclusivamente per questo tipo di contenuti. È una piattaforma neutra che lascia massima libertà ai suoi utenti, ma è vero che la mancanza iniziale di censura ha attirato soprattutto creator del settore adult.

Nonostante i tentativi dell’azienda di “ripulire” la propria immagine (come nel caso del controverso annuncio di vietare i contenuti sessuali nel 2021, poi ritirato), l’associazione con l’erotismo resta forte.

Non solo adult: i settori in crescita su OnlyFans

Negli ultimi anni, però, c’è stata una netta evoluzione. Sempre più creator stanno usando OnlyFans in modo creativo e professionale. Vediamo i principali.

Personal trainer e coach sportivi : condividono schede di allenamento personalizzate e piani alimentari esclusivi.

: condividono schede di allenamento personalizzate e piani alimentari esclusivi. Artisti visivi e musicisti : pubblicano contenuti inediti, dietro le quinte e opere in anteprima.

: pubblicano contenuti inediti, dietro le quinte e opere in anteprima. Influencer e modelli : sfruttano la piattaforma per bypassare i limiti di Instagram.

: sfruttano la piattaforma per bypassare i limiti di Instagram. Chef e appassionati di cucina : propongono video ricette, workshop e tutorial esclusivi.

: propongono video ricette, workshop e tutorial esclusivi. Educatori e formatori: vendono lezioni, corsi brevi e contenuti di approfondimento.

Questo dimostra che OnlyFans è molto più di quanto i pregiudizi vogliano far credere. È uno strumento potente per la creator economy, soprattutto per chi vuole monetizzare contenuti di nicchia o offrire accesso diretto e personale ai propri fan.

Perché OnlyFans è diventata centrale nel marketing

Nel mondo del digital marketing, OnlyFans ha aperto scenari nuovi e interessanti. Il motivo?

Permette una monetizzazione immediata e senza filtri. Nessun algoritmo ti penalizza, nessuna regola di reach organica: se i tuoi follower sono disposti a pagare, sei già un creator indipendente di successo.

Inoltre:

Crea community altamente coinvolte

Stimola il contenuto autentico e diretto

Offre metriche precise su vendite, visualizzazioni e conversioni

Molti brand, specialmente nel settore beauty, lifestyle e fitness, stanno iniziando a collaborare con creator su OnlyFans, sfruttando la piattaforma come nuovo canale di influencer marketing.

I numeri del fenomeno

Per capire perché si parla tanto di OnlyFans, basta guardare i numeri:

Oltre 190 milioni di utenti registrati

Più di 2 milioni di creator attivi

5 miliardi di dollari distribuiti ai creator solo nel 2022

solo nel 2022 Tassi di crescita annuale superiori al 100%

Numeri impressionanti, che mettono OnlyFans tra le piattaforme più redditizie della nuova economia digitale. E il bello è che tutto questo avviene senza pubblicità invasiva, senza algoritmi penalizzanti e con un modello di guadagno diretto.

Le criticità (e le opportunità)

Non è tutto oro, ovviamente. OnlyFans presenta anche diverse criticà e limiti da considerare.

Stigma sociale : molti creator evitano la piattaforma per paura di essere etichettati negativamente.

: molti creator evitano la piattaforma per paura di essere etichettati negativamente. Concorrenza elevata : guadagnare è possibile, ma servono strategia, contenuti di qualità e marketing.

: guadagnare è possibile, ma servono strategia, contenuti di qualità e marketing. Dipendenza da un’unica piattaforma: come sempre, costruire su “terreno altrui” comporta rischi.

Detto questo, le opportunità sono reali, specialmente per chi ha una nicchia forte, una community fidelizzata e voglia di creare valore.

OnlyFans e creator economy: un nuovo paradigma

In un mondo in cui le piattaforme cambiano regole e algoritmi da un giorno all’altro, OnlyFans ha introdotto un modello chiaro: contenuto = valore = monetizzazione.

Per molti creator, è diventata una vera alternativa a Instagram, YouTube o TikTok, dove la monetizzazione è spesso legata a sponsorizzazioni o a percentuali ridotte di pubblicità. Su OnlyFans, invece, il pubblico paga direttamente chi crea, in un rapporto più sano, più diretto e meno intermediato.

Conclusioni

OnlyFans continua a far parlare di sé perché incarna al meglio le contraddizioni e le potenzialità della creator economy. Da un lato, c’è chi lo vede solo come una piattaforma legata all’erotismo. Dall’altro, c’è chi ha capito che dietro quel nome si nasconde una rivoluzione silenziosa nel modo in cui contenuti e persone si incontrano online.

Che tu sia un marketer, un aspirante creator o semplicemente un curioso del mondo digitale, vale la pena studiare e capire come funziona OnlyFans. Perché in fondo, il futuro della comunicazione passa anche da qui.