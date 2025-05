Maltrattamenti ai danni della ex compagna, finisce in carcere

La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di mercoledì, ha eseguito l’ordine di carcerazione per espiazione della pena, inflitta a carico di un uomo, originario di Siderno ma residente a Latina, destinatario di una condanna in via definitiva per il reato di maltrattamenti ai danni della ex compagna.

La vittima aveva denunciato l’uomo alle forze dell’ordine alla fine dell’anno 2023, ma le condotte subite erano iniziate già nel 2020, proseguendo fino al momento della sue denuncia.





La donna, come accertato nella sentenza definitiva, era stata oggetto di condotte vessatorie, ingiuriose ed umilianti, che ne avevano comportato uno stato di assoggettamento mediante il controllo finanziario ed inoltre in due occasioni aveva anche subito percosse da parte dell’uomo.

A seguito delle indagini svolte, l’uomo è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Velletri condanna eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti della Squadra Mobile di Latina.

L’uomo, rintracciato presso la propria abitazione, dopo gli accertamenti di rito è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare un definitivo di 1 anno e 9 mesi.