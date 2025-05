Startup della regione Lazio: i principali hub per la crescita della tua realtà aziendale

La regione Lazio, con Roma come polo trainante, si sta affermando come uno dei territori più vivaci in Italia per chi vuole lanciare e far crescere una startup. Negli ultimi anni, grazie a investimenti pubblici e privati, alla nascita di incubatori e acceleratori, e a una rete sempre più dinamica di coworking, eventi e formazione, il Lazio si è trasformato in un vero hub dell’innovazione e dell’imprenditoria giovanile.

In questo articolo esploriamo i principali hub, incubatori, acceleratori e spazi collaborativi del Lazio, con particolare attenzione alle opportunità per chi ha un’idea imprenditoriale e cerca supporto concreto per realizzarla.





Perché il Lazio è un terreno fertile per le startup

Grazie alla presenza di importanti università e centri di ricerca, alla disponibilità di fondi europei e regionali e a una crescente apertura culturale verso l’innovazione, il Lazio offre oggi un ecosistema favorevole per le giovani imprese.

Tra i vantaggi:

Accesso a bandi e finanziamenti pubblici

Presenza di investitori e business angel

Ecosistema formativo con università e master specializzati

Eventi e networking con altri imprenditori e innovatori

Roma, in particolare, è la città italiana con il maggior numero di startup iscritte al registro nazionale, segno di una crescita costante e strutturata.

Lazio Innova

Uno dei pilastri dell’ecosistema startup nella regione è senza dubbio Lazio Innova, società partecipata dalla Regione Lazio. Offre servizi di:

accompagnamento e mentoring

accesso al credito e fondi di venture capital

spazi fisici per lavorare (Spazi Attivi)

networking e supporto nella validazione del modello di business

Gli Spazi Attivi di Lazio Innova (presenti a Roma, Latina, Ferentino, Civitavecchia, Bracciano, Rieti e Viterbo) sono luoghi dove idee e imprese trovano formazione, coworking, eventi e consulenza gratuita.

Luiss Enlabs (Rome Innovation Hub)

Uno degli acceleratori più noti d’Italia ha sede proprio a Roma. LUISS EnLabs, creato da LVenture Group in collaborazione con l’Università LUISS, supporta startup digitali ad alto potenziale.

Offre:

programmi di accelerazione intensivi

mentoring di alto livello

accesso a investitori e venture capitalist

supporto nello scale-up

La sede si trova nella stazione Termini, all’interno del Rome Innovation Hub, uno spazio moderno e tecnologico che ospita decine di realtà innovative.

The Hub – Impact Hub Roma

Parte della rete globale Impact Hub, Impact Hub Roma è un punto di riferimento per startup a vocazione sociale e sostenibile. Offre uno spazio di coworking ispirante e servizi di accompagnamento per idee imprenditoriali orientate all’impatto positivo.

Le sue attività includono:

incubazione e accelerazione

eventi formativi

programmi per imprese a impatto sociale

Ideale per chi vuole unire profitto e valori, con una forte community di changemakers.

John Cabot Institute for Entrepreneurship

Legato alla John Cabot University, questo centro promuove formazione, ricerca e accelerazione nel campo dell’imprenditoria giovanile. Collabora con partner internazionali e startup di tutto il mondo, offrendo un punto di vista globale.

Organizza:

startup competitions

corsi e workshop per studenti e founder

eventi di networking e pitch session

Un luogo ideale per studenti e giovani imprenditori che vogliono sperimentare, sbagliare e crescere in un ambiente stimolante e internazionale.

Talent Garden Roma

Talent Garden (TAG) è una rete europea di spazi di coworking dedicati all’innovazione. La sede di Roma ospita freelancer, startup e professionisti del digitale in uno spazio collaborativo.

Offre:

corsi della TAG Innovation School

eventi formativi su coding, marketing, data

connessioni con una rete europea di innovatori

È perfetto per chi cerca ispirazione, collaborazione e aggiornamento continuo in ambito tech e creativo.

Pi Campus

Un altro attore chiave è Pi Campus, una vera e propria “startup valley” nella zona sud di Roma. Fondata da Marco Trombetti (co-founder di Translated), Pi Campus è insieme un fondo di investimento e uno spazio di lavoro.

La filosofia è chiara: investire in talenti, non solo in idee. Offre:

investimenti seed e pre-seed

mentoring imprenditoriale

ambienti di lavoro immersi nel verde

Molte startup nate qui sono cresciute fino a diventare player globali.

Altri spazi e iniziative da tenere d’occhio

Oltre ai nomi più noti, nel Lazio si stanno sviluppando anche:

Spazi Coworking indipendenti : come Millepiani, Startalia, Cowo360, ecc.

: come Millepiani, Startalia, Cowo360, ecc. Associazioni e community : Startup Grind Rome, Roma Startup, Codemotion, ecc.

: Startup Grind Rome, Roma Startup, Codemotion, ecc. Programmi universitari e hackathon: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre sempre più attive sul fronte imprenditoriale.

Conclusioni

Il Lazio, e in particolare Roma, si sta consolidando come una delle regioni più promettenti per chi vuole avviare una startup. Grazie a un ecosistema ricco, dinamico e in costante evoluzione, è oggi possibile trovare supporto concreto, spazi, formazione e capitali per far crescere la propria idea.

Che tu sia agli inizi o in fase di scale-up, i numerosi hub e incubatori della regione offrono opportunità reali per fare impresa in modo innovativo, connesso e sostenibile.